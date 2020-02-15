Honor 8X в Европе получил Android 10 с EMUI 10

15.02.2020, 15:30, Разное

Специалисты компании Huawei выпустили глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X еще в прошлом месяце. Тем не менее, обновление лишь недавно появилось у европейских пользователей, сообщают инсайдеры.
Вышеназванная прошивка достаточно объемная – более 3 Гб. Впрочем, в ней есть все ключевые нововведения для EMUI 10, вместе с некоторыми особенностями Android 10 вроде тёмной темы, нового интерфейса и расширенных настроек местоположения. В программе HiCare можно проверить, доступно ли обновление, также это можно сделать в настройках смартфонах.

Напомним, что дебют девайса Honor 8X состоялся осенью 2018 года. Устройство оснащено 6,5-дюймовым FHD+ экраном с разрешением 2340х1080 точек. Аппаратной основой смартфона является процессор Kirin 710, количество оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 4 или 6 Гб. Двойная основная камера имеет модули на 20+2 Мп, ёмкость батареи – 3,75 тысяч мАч.



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