Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

15.02.2020, 15:30, Новости дня

Звездой соцсетей стал бурый медведь, катающий свою хозяйку кругами по замерзшему пруду.

"Вести-Ярославль" выяснили, что видео снято в Переславском районе Ярославской области, и связались с хозяйкой мишки. Вия (так зовут девушку) рассказала, что вместе с мужем работает над проектом о благополучном содержании диких зверей в неволе.

 

Медведя Василия пара взяла из питомника в Башкирии. Вася довольно молод, ему всего два года. Он очень добрый и привязчивый. Как ни странно, Василий – медведь-вегетарианец. Ведро молока в день, морковка, картошка и творог — его любимая еда.

И судя по всему, мишка находится в хороших руках.



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