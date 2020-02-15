США выделят $1 млрд странам Европы на энергобезопасность

15.02.2020, 15:24, Новости дня

США выделят $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, входящих в «Инициативу трех морей», для реализации проектов в сфере энергобезопасности. Об этом сказал госсекретарь Майк Помпео, сообщает AFP.

По мнению властей США, этот шаг будет стимулировать частных инвесторов активно вкладывать в энергетику европейских стран, что снизит их зависимость от России.

Кроме того Помпео вновь заявил, что США не поддерживают завершения строительства трубопровода «Северный поток  2», который, по мнению Вашингтона, не является сугубо экономическим проектом со стороны России.

Напомним, в декабре 2019 года Дональд Трамп ввел санкции против компаний, занимающихся строительством «Северного потока 2». Швейцарская компания Allseas, участвовавшая в прокладке труб газопровода, сказала о приостановке работ.

В январе 2020 года Владимир Путин заявил, что трубопровод заработает к концу этого года или началу следующего.



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