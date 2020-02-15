В The Independent назвали наиболее неудачные «постельные» сцены в кино

15.02.2020, 15:21, Разное

Издание The Independent составило список самых неудачные «постельных» сцен в кинематографе. Открывает список картина «Джильи», где демонстрировать отношения на интимном уровне пришлось Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку.
Героиня при нетрадиционной ориентации перенесла случайную связь с мужчиной. Эта сцена оставила многих зрителей в странных чувствах. Были раскритикованы события «Говард-утка», в которой героине пришлось заняться сексом с крупной птицей. В ленте «Убей меня нежно» показали близость женщины, связанной белыми лентами.

Негативных отзывов удостоили сцены из фильмов «Очень плохая училка», «Тело как улика», «Звездная карта», «Шоугелз», «Исчезнувшая», «50 оттенков серого», «Чего хотят женщины», а также «Комната».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Лена и кадыровцы

03.02 / Мнение: Подготовка к траншейной войне

09.01 / Тело умершего белоруса три дня «отмечало» Новый год с друзьями

05.12 / Адвокат Трампа прилетел в Украину: NYT назвала фамилии людей, с которыми он встретится

26.01 / Business Insider: США не нужна армия, чтобы победить Россию и Китай

23.01 / Геймпад Sony PS5 оснастят поддержкой голосовых команд

21.12 / «Он ко мне с винтовкой»: Пригожин заявил о неадекватности и угрозах отца Фриске

04.01 / В Якутии город Мирный остался без электричества после обстрела трансформатора

05.02 / Мнение: Крым и русский Авось

11.01 / Ученые из Швейцарии создали золото из пластика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика