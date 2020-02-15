Владимир Зеленский заявил о желании провести осенью выборы в Крыму

15.02.2020, 15:21, Разное

Владимир Зеленский считает правильным проведение местных выборов в Крыму в ходе избирательного процесса на всей территории Украины. Данное мероприятие запланировано на октябрь 2020 года.
О желании проведения выборов на полуострове президент соседней страны высказался, выступая на Мюнхенской конференции, где рассматривались вопросы безопасности. Зеленский добавил, волеизъявление жителей Крыма должно проходить согласно украинскому законодательству.

Глава Украины не планирует вести диалог с представителями ДНР и ЛНР. Киев, по словам Владимира Александровича, готов выслушать «мирное население» Донбасса, но не лиц, не признанных международным правом. Зеленский подчеркнул, его не покидает уверенность в разрешении вооруженного конфликта в государстве в период его президентства.



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