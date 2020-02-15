В московском метро жестоко избили оголившуюся девушку

15.02.2020, 15:18, Разное

В столичном метро девушку избили за то, что она показала грудь незнакомцу. Стали известны обстоятельства случившегося.

Уточняется, что в ночь на 13 января в метро ехали нескольких девушек, которые сидели на противоположных сидениях и веселились. В вагоне еще были двое парней. Один из них подошел познакомиться, разговорился, и попросил одну из девушек показать грудь для фото. Та согласилась. Тогда второй парень начал оскорблять эту девушку, пытался выгнать ее из вагона, а потом просто начал избивать. По данным телеграм-канала «Hue», на станции полиция вытащила из вагонов всех  причастных, агрессор попытался сбежать, пришлось за ним гнаться по эскалатору. Он сопротивлялся, но его все же задержали. У пострадавшей рассечена губа, отколот кусок зуба, поврежден глаз, а также несколько гематом. 



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