Украинец Михайлюк в составе сборной мира проиграл сборной США в матче восходящих звезд NBA

15.02.2020, 15:18, Новости дня

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк 14 февраля в составе сборной мира проиграл сборной США в матче восходящих звезд NBA, сообщает официальный сайт организации.

Команда восходящих звезд уступила команде из США со счетом 131:151.

Михайлюк провел на площадке 16 минут, за которые успел набрать шесть очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи.

Матч восходящих звезд – выставочная игра, в которой принимают участие новые игроки NBA. Матч проводится перед игрой всех звезд NBA.

ВИДЕОВидео: NBA / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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