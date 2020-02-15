Зеленский захотел провести выборы в Крыму и сравнил войну в Донбассе со Второй мировой

15.02.2020, 15:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что в октябре хотел бы провести местные выборы на всей территории Украины. "Хотелось бы и в Крыму", — отметил он. По его словам, выборы могут быть проведены исключительно по украинским законам, передает ТАСС.

Власти Украины, подчеркнул Зеленский, готовы к диалогу с мирным населением неподконтрольных им районов Донецкой и Луганской областей, но не с руководителями этих территорий. Последние, по его словам, не признаны с точки зрения международного права, поэтому не могут представлять местное население Украины.

События в Донбассе Зеленский назвал вопросом общеевропейского значения, передает "Интерфакс". По его словам, происходящее там — это "война в Европе", которая "вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война — шесть лет".

В Киеве, говорит Зеленский, "будут счастливы", когда упоминания об Украине как зоне опасности исчезнут из международных докладов, однако это должно произойти "только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ".

Он также предложил разводить войска в зоне конфликта в Донбассе по секторам с верификацией каждого сектора Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. О деталях этого его предложения Зеленский пообещал рассказать позже.

На вопрос о значении подписанного в 1994 году Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины Зеленский заявил, что его страну не защищают "никакие меморандумы и документы". Защитником суверенитета и территориальной целостности, по его словам, "являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО". В остальном же "никто ничего не гарантирует", и в XXI веке действует лишь "право сильного".

Зеленский также заявил, что мировая система безопасности "не спасла Украину", посетовав, что при решении мировых вопросов "не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес". Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", — добавил он.

По словам Зеленского, он уверен: за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе. Это, по его словам, будет означать, что он баллотировался на пост президента не зря.

При этом на встрече с делегацией американского Конгресса во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции Зеленский отметил: он чувствует очень положительное отношение США к Украине. Поддержка США очень важна для Киева, отметил он, выразив надежду на увеличение объемов и расширение направлений предоставляемой Украине американцами военной помощи.

Власти Украины, по словам Зеленского, начали реформы в правоохранительной системе, перезапустили Генпрокуратуру, проводят большую аттестацию прокуроров, несколько тысяч из которых были уволены. Прокурорских работников, по его словам, "проверяют на добродетель и профессионализм". Также начато много экономических реформ, и все это — только начало, отметил Зеленский.

Он также рассказал американцам о реформах в сфере безопасности и обороны — в частности, "полной перезагрузке "Укроборонпрома", передает РИА Новости. Зеленский также выразил заинтересованность в более активном привлечении США к переговорному процессу по мирному урегулированию в Донбассе.

Также на полях конференции Зеленский сообщил корреспонденту CNN, что в бытность актером "очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США". Теперь он, по его словам, популярен в США из-за импичмента президента Трампа, однако такой популярности он совсем не хотел.