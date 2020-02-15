Врачи рассказали, для кого коронавирус не представляет угрозу

15.02.2020, 15:04, Разное

Врачи рассказали, для кого коронавирус может не представлять угрозу. Специалисты предполагают, что в детском возрасте заболевание протекает в легкой форме.
Ученые тщательно изучают всю полученную информацию, имеющую отношение к вспышке опасного недуга. Уже создан график проведения мероприятий по защите от пандемии. Последние данные содержат сведения о смерти 565 человек в результате коронавируса (один человек умер от болезни в Европе). Анализируются данные не только по форме и степени тяжести заболевания, изучается также круг общения пострадавших, места их посещения за последние две недели, предшествующие летальному исходу. Медики Китая не только находятся в эпицентре борьбы с недугом, но собирают все сведения о нем, чтобы найти эффективные средства противостояния его распространению.

Уже установлено, что в Ухани, где впервые был обнаружен страшный вирус, не диагностированы случаи инфицирования среди детей. Среди заболевших в зону риска попали те, кому уже исполнилось 15 лет. По наблюдениям врачей, тяжелее всего болезнь переносится людьми старшего возраста, начиная от 59 лет. Мужчин с коронавирусом оказалось больше, чем женщин.

Симптомы болезни возникали на 12-й день с момента заражения. Средняя длительность недуга 5,2 дня. Первоначально количество больных увеличивалось стремительными темпами, в настоящее время скорость распространения существенно снизилась, благодаря предпринятым мерам.



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