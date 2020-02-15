В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса — 80-летний турист из Китая умер во Франции

15.02.2020, 14:57, Новости дня

Во Франции скончался 80-летний турист из Китая, это первый в Европе случай смерти от коронавируса COVID-19. Как передает BFM TV, об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бюзин.

Мужчина приехал во Францию 16 января из провинции Хубей. 25 января его госпитализировали.

В Китае от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 143 человека. Общее число погибших достигло 1526 человек.

Количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй.

Ранее Китай сказал о переходе на новую методику постановки диагноза. Теперь диагноз начали ставить по результатам компьютерной томографии, не дожидаясь других исследований, что привело к скачку заболеваемости.



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