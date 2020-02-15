Футболист сборной Украины ассистом помог своей команде победить в чемпионате Бельгии

15.02.2020, 14:54, Новости дня

Полузащитник сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Безус 14 февраля отдал результативную передачу в матче 26-го тура чемпионата Бельгии против «Эйпена», пишет официальный сайт клуба.

«Эйпен» – «Гент» – 2:3

Голы: Превляк, 7, Миличевич, 19 — Дэвид, 5, 12, Кастро-Монтес, 84

Безус вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 77-й минуте. Украинец отдал результативную передачу во время второго гола «Гента». Безус отдал разрезающий пас на партнера со своей половины поля, а канадец Джонатан Дэвид реализовал момент.

За «Гент» в матче также сыграл украинский футболист Игорь Пластун. Защитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Это был 25-й матч Безуса за «Гент» в текущем сезоне во всех турнирах, украинский полузащитник забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

После этой победы «Гент», за который выступает Безус и Пластун, занимает второе место в чемпионате Бельгии и имеет в активе 52 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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