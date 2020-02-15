СТВ — Лукашенко посоветовал белорусам есть местную еду, а не «бананы, ананасы и икру»

15.02.2020, 14:47, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что для хорошего здоровья нужно правильно питаться, дышать свежим воздухом и оставаться в движении. Однако под правильным питанием он имел в виду употребление продуктов местного производства, а не везти «бананы, ананасы, икру заморскую», приводит его слова телеканал СТВ.

 

Во время своей рабочей поездки по Белоруссии президент страны Александр Лукашенко рассказал, как он начинает своё утро. «У чиновников меньше движения, поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню —  она у меня ещё сохранилась — и набегался там. Это заряд на целый день», — приводит его слова телеканал СТВ.

Кроме того, по словам белорусского президента, главное, что нужно человеку для здоровья, — это «воздух, питание и вода». Однако на правильное питание у него есть свой взгляд. «Если думаете, что нормально питаться — это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее, вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь», — посоветовал Лукашенко своим согражданам. 

 



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