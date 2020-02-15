Зеленский пообещал за пять лет завершить конфликт в Донбассе

15.02.2020, 14:44, Новости дня

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил уверенность, что за пять лет его президентства конфликт в Донбассе будет закончен.

«Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента Украины – прим. ВЗГЛЯД) не зря», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский также заявил, что разведение в Донбассе должно проходить по секторальному принципу. По его словам, Украина вскоре сообщит об этой инициативе на встрече в «нормандском формате». Президент Украины пообещал сделать все возможное, чтобы новый «нормандский саммит» состоялся в апреле 2020 года.

Кроме того, Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе «и в Крыму», который в 2014 году стал российским регионом по итогам референдума о статусе автономии.



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