«Слуга народа» запустит свой интернет-канал в марте – нардеп Кравчук

15.02.2020, 14:42, Новости дня

Пропрезидентская фракция «Слуга народа» намерена запустить свой интернет-канал «Слуга ТВ». Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук рассказала перед началом съезда политсилы в Киеве, сообщает LB.ua. 

По словам Кравчук, тестовое вещание начнется в марте 2020 года. В запуск канала вложат средства, которые партия получила из бюджета. В эфире канала политики будут отвечать на вопросы зрителей и журналистов. 

Студию «Слуга ТВ» разместят в КВЦ «Парковый» в Киеве. Этот центр политсила избрала своим офисом, отметила Кравчук в Facebook. По ее словам, в «Парковом» будет «открытое пространство», где планируют проводить съезды, тренинги и разнообразные встречи. 

Розпочинаємо! Презентували журналістам наш партійний офіс, Громадський хаб та керівника хабу Гена Новиков. Хочу…

Posted by Yevheniya Kravchuk on Laupäev, 15. veebruar 2020

В КВЦ «Парковый» сегодня проходит съезд «Слуги народа», а также стартует одно- и двухдневное обучение для избранных от «Слуги народа» депутатов местных советов и глав ОТО соответственно. 

Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция «Слуга народа» получила монобольшинство в украинском парламенте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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