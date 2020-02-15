Китай заявил о намерении усилить сотрудничество с Россией

15.02.2020, 14:37, Новости дня

Пекин намерен усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе Конференции по безопасности в Мюнхене.

«Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам», – приводит его слова РИА «Новости».

Ван И сообщил также, что Китай «будет сотрудничать с США для создания взаимовыгодного сотрудничества». Он указал, что все обвинения американской стороны в адрес Пекина являются необоснованными, и выразил надежду, что США «не будут терять разум», передает ТАСС.

«Основная причина трений в том, что США против быстрого развития Китая, они готовы принять успех социалистической системы», – отметил глава китайского внешнеполитического ведомства.

«Путь Китая к модернизации неизбежен, нас не остановить никакой силой, это путь прогресса. Китай – это фактор мира, стабильности, который международное сообщество должно приветствовать», – подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, и призвал продолжать укрепление отношений РФ и Китая.

Китай со своей стороны призывал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США



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