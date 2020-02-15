Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций

15.02.2020, 14:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обменялись шутками во время встречи на конференции в Мюнхене.

«С вами пришел только один эксперт?» – сказал Лавров Педерсену перед началом встречи, заметив, что его делегация состоит из двух человек: сам спецпосланник и один сопровождающий, передает РИА «Новости».

«Думаете, мне нужно больше?», – с улыбкой спросил его Педерсен.

«Вас каждый раз все меньше и меньше», – сказал Лавров, сделав жест в сторону своей делегации из шести человек.

«Вас же становится только больше», – ответил Педерсен под дружный смех присутствующих. Далее переговоры продолжились в закрытом режиме.

Ранее на конференции глава МИД ФРГ назвал условие «полноценного обновления» отношений с Россией.



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