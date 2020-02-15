Охранники и пассажиры выкинули попутчика на платформу после драки в вагоне МЦД. Видео

15.02.2020, 14:30, Новости дня

Очевидец запечатлел на камеру смартфона конфликтную ситуацию, возникшую в поезде, следовавшем по Московским центральным диаметрам.

Как рассказал автор ролика, один из пассажиров переборщил с алкоголем и начал вести себя агрессивно. Мужчина буянил и не реагировал на замечания окружающих.

В какой-то момент он полез драться с охранниками, после чего к противостоянию подключились другие попутчики.

Совместными усилиями им удалось совладать с буяном, попытавшимся дать еще один бой в тамбуре. В итоге неадекватного пассажира удалось выбросить на платформу, восстановив покой и порядок в вагоне.