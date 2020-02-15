Лолита Милявская закашлялась и едва не задохнулась во время интервью

15.02.2020, 14:30, Разное

Лолита Милявская из-за внезапного приступа аллергии прервала интервью. Певица, общаясь с журналистами в ходе выступления на шоу «Муз-ТВ», едва не задохнулась.

Во время беседы артистка почувствовала сильное першение в горле, закашлялась, ей стало плохо, и она вынуждена была уйти. Причем смогла это сделать только благодаря помощникам. Через какое-то время Милявская с чашкой горячего чая появилась вновь и объяснила случившееся резкое ухудшение здоровья. Виноват профессиональный дым, на который организм звезды отвечает аллергической реакцией. Об этом исполнительница знает давно, поэтому в ходе ее сольных концертов такой сценический эффект, создаваемый паром из раствора воды, глицерина и ароматизаторов, категорически не используется. Однако на сборных выступлениях она не может требовать его запрета.

С приступом такой силы Лолита Милявская столкнулась впервые, ведь непрекращающийся кашель ведет в дальнейшем к затрудненности дыхания и даже удушью. В тяжелых случаях облегчить состояние может только экстренная медицинская помощь. Коварство болезни общеизвестно, поэтому даже с появлением первых симптомов люди стремятся полностью исключить контакт с аллергеном и обратиться за консультацией к специалистам.