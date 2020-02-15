МВД предложило разрешить блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без суда

15.02.2020, 14:29, Разное

МВД хочет получить право внесудебной блокировки счетов фигурантов дел о наркоторговле. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает усиление контроля за финансовыми операциями на таких счетах. Он также исключает заместительную терапию лечения наркомании с применением наркотиков, их рекреационное использование и неоправданное расширение применения наркотических анальгетиков.

В МВД отметили, что с 2010 года заболеваемость наркоманией в РФ снизилась на 25%, в 2018 году число заболевших составило 505,6 тысяч человек. Удельный вес наркопреступлений среди других — 10,1%.

Источник: Новая газета



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