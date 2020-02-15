ФСБ: Капитан задержанного украинского судна признался в браконьерстве

15.02.2020, 14:24, Новости дня

Капитан маломерного судна, задержанного российскими пограничниками в Азовском море, признал факт незаконного вылова камбалы-калкана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по республике Крым

По сообщению пресс-службы, капитан судна также заявил, что претензий к российским пограничникам не имеет. «Нет», — ответил он на вопрос, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.

Судно вышло в Азовское море из села в Запорожской области Украины. «Вышли из села Райновка Приморского района», — сказал капитан.

Пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, у которых не было документов. Сообщалось, что в ходе осмотра корабля нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.