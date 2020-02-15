Японские эксперты советуют отказаться от сливочного масла из-за большого количества холестерина

15.02.2020, 14:21, Разное

Исследователи из Японии, представляющие университет в Осаке, считают, что людям следует ограничить количество употребленного сливочного масла. Дело в том, что в продукт обладает большим количеством холестерина, а это увеличивает вероятность инсульта, инфаркта, а также сахарного диабета.

Эксперты настоятельно советуют убрать данный продукт из рациона тем людям, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также острого панкреатита. Впрочем, нужно помнить, что сливочное масло имеет большое количество положительных свойств. К примеру, оно содержит витамины А и D, улучшающие функционирование иммунной системы и положительно влияющие на здоровье волос, кожи и нервной системы.

Если же полностью отказываться от продукта, то можно обратить внимание на растительное масло и жирную рыбу, которые насыщены схожими микроэлементами, подытожили исследователи.