Зеленский заявил о недопустимости прямых переговоров с «ЛДНР»

15.02.2020, 14:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения прямых переговоров с боевиками «ЛНР» и «ДНР». Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он отметил, что боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.

«Почти за два месяца последних зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни», – добавил Зеленский.

Президент сказал, что со стороны международных партнеров звучат предложения вести прямой диалог с боевиками «ЛДНР», но не уточнил, о ком идет речь.

«Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население. Более того, я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Объективно голос Донбасса – это не только их мнение, это еще как минимум полутора миллионов дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом», – сказал Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе должны быть вовлечены переселенцы.

«Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой – настаиваю! – единой Украины», – добавил он.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции.

Донецких боевиков на переговорах в Минске представляет Наталья Никонорова, которая называет себя «главой МИД ДНР», а луганских – «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

В декабре 2019-го тогдашний помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе оккупированные территории должны представлять люди, имеющие там прописку, недвижимость или бизнес.