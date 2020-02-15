«Дружба» треснула, нефть разлилась

15.02.2020, 14:18, Новости дня

Результатом трещины в трубе на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" стал разлив 15 литров нефти. Об этом сообщило МЧС Белоруссии.

Сообщение об обнаружении выхода нефти на участке магистрального нефтепровода "Мозырь — Брест" у деревни Большие Зимовичи Гомельской области поступило в ведомство накануне, 14 февраля, в 13:01 (время совпадает с московским). Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 квадратных метра (15 литров).

Перерыв в перекачке нефти для отсечения дефектного участка составил 31 минуту. Для ликвидации трещины нитки нефтепровода, сбора нефти и удаления загрязненного грунта было задействовано 12 человек и шесть единиц техники. В 19:45 работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена.

МЧС проводило работы по обеспечению пожарной безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется начать отбор транзитного топлива из нефтепровода "Дружба", если РФ не поставит Минску утвержденный объем нефти. По его словам, в январе этого года было поставлено 500 тысяч тонн, а 1,5 миллиона тонн — недопоставлено. "Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", — пообещал белорусский президент.

До этого сообщалось, что Белоруссия приступила к отбору  технологической нефти из простаивающих веток магистрального нефтепровода "Дружба". Российская компания "Транснефть" в курсе происходящего, на транзит это не влияет.



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