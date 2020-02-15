Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

15.02.2020, 14:18, Новости дня

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя заявление МИД Великобритании о словах президента РФ Владимира Путина о приверженности терминам "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен. Если в Великобритании родителей хотят называть "родитель один и два", а также иметь детей без пола, то это их дело, считает сенатор.

"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Путин сообщил на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, что пока он является главой государства, в РФ не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа". В ответ МИД Великобритании призвал мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и отметил, что гордится легализацией однополых браков в своей стране.