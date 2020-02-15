На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

15.02.2020, 14:17, Новости дня

Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня. Глава ГИБДД РФ Михаил Черников, принимавший участие в церемонии открытия, назвал эти посты лучшими по структурному обустройству и технической оснащенности: посты оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания номеров автомобилей, системой круглосуточного видеонаблюдения, а время на административные процедуры заметно сократится, так как сотрудники будут использовать сканеры для распознавания документов.

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обоим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих указал на огромную загруженность новой магистрали, соединившей Крым с материком и отметил важность комфортных условий для работы сотрудников автоинспекции.

Во время церемонии сотрудникам ДПС вручили ключи от новых патрульных автомобилей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему открыто в мае 2018 года, движение поездов – в декабре прошлого года.



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