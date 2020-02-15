Первая смерть от коронавируса в Европе. Число погибших в Китае превысило 1,5 тысячи человек

15.02.2020, 14:17, Новости дня

Во Франции от болезни, вызванной коронавирусом, умер 80-летний турист из Китая – это первая смерть от COVID-19 в Европе, пишет Reuters.

Во Францию мужчина приехал 16 января из провинции Хубей, 25 января его госпитализировали и изолировали. Его состояние быстро ухудшалось, последние несколько дней он провел в реанимации. Его дочь также госпитализирована, у нее тоже обнаружен коронавирус, но состояние ее здоровья не вызывает беспокойства.

Вcего во Франции зарегистрировано 11 случаев заражения вирусом.

Первый случай COVID-19 зарегистрирован 14 февраля в Африке: его подтвердили в Египте.

В Китае 14 февраля от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 143 человека. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло 1523 человек, сообщает пресс-служба Государственного комитета здравоохранения страны.

Всего заражены коронавирусом 66 492 человека. За прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось в Китае на 2641 человека.

В больницах находятся 56 873 больных, 11 тысяч – в тяжелом состоянии. Более 8 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.

В выходные эксперты международной группы Всемирной организации здравоохранения соберутся в Китае. Они посетят три провинции, чтобы понять сложившуюся картину с распространением коронавируса и оценить предпринимаемые меры реагирования, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге.

В России были выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших успешно вылечились. 14 февраля из больницы выписали семью выздоровевшего мужчины, которая оставалась на карантине.

До 29 февраля из Китая должны вывезти почти 230 граждан России. Речь идет о 162 пассажирах авиакомпании S7 и 66 пассажирах «Уральских авиалиний», которые приобрели билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля.

С 14 февраля в связи с распространением коронавируса в силу вступил запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика. Для их обслуживания в Шереметьево выделили отдельный терминал F.