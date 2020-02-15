Лукашенко пригрозил забирать российскую транзитную нефть, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях»

15.02.2020, 14:16, Новости дня

Беларусь продолжит покупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заявил президент страны Александр Лукашенко 14 февраля, пишет государственное агентство БелТА. Он также пригрозил начать отбор нефти, которую Россия пускает транзитом через Беларусь.

Вспоминая недавние переговоры с российским президентом в Сочи, Лукашенко рассказал, что Путин засомневался в целесообразности покупки Беларусью нефти где-то еще, кроме России. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» – процитировал он российского президента.

На что Лукашенко ответил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях Так быть не должно, и так не будет».

Президент Беларуси также пригрозил забирать нефть, которую Россия пускает транзитом через страну: «Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах – межправительственное соглашение на 24 млн тонн, в январе они поставили всего 500 тысяч тонн, полтора миллиона тонн недопоставили, – мы начнем отбор и транзитной трубы».

Лукашенко подчеркнул, что через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти, и никаких проблем ни у кого нет, «мы добросовестно качаем эту нефть».

«Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать».

Он отметил, что российские власти намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, но убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят этого: «…Нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией?».

Лукашенко убежден, что «120% белорусов скажут «нет».

«Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня – вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам – это нашим детям. Им еще жить в этой стране», – добавил белорусский президент.

Переговоры в Сочи Александр Лукашенко охарактеризовал как «жесткий и откровенный разговор».