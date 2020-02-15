В НАТО захотели оценить значение подъема Китая для безопасности

15.02.2020, 14:12, Новости дня

НАТО должна оценить значение подъема Китая и смещения мирового баланса сил для евроатлантической безопасности и демократии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, что альянс сталкивается «с растущим давлением в результате смещения мирового баланса сил», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что вскоре КНР «станет ведущей экономикой мира», республика «уже располагает вторым по величине оборонным бюджетом», а также «активно инвестирует в развитие новых военных возможностей».

«Подъем Китая несет нам новые возможности и вызовы. Нам необходимо общее понимание, что это означает для нашей безопасности, свободы и демократии. Частью нашего ответа Китаю должно быть поддержание нашего общества открытым, свободным и устойчивым», – сообщил генсек НАТО.

В связи с этим Столтенберг призвал укреплять технологические позиции Запада, а также избегать использования дешевых и эффективных китайских технологий, что выгодно в данный момент, но может ослабить позиции Запада перед лицом Китая.

«Мы должны инвестировать в наши технологические возможности, чтобы сохранить наше технологическое доминирование. Мы не должны обменивать краткосрочные выгоды на решения долгосрочных вызовов для нашей безопасности», – сказал он.

Напомним, на саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры НАТО впервые рассмотрели угрозы со стороны Китая для государств альянса. Также США активно лоббируют закрытие высокотехнологичных сервисов для использования китайских технологий, особенно в сфере создания беспроводного интернета пятого поколения 5G.