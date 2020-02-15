Зеленский собрался провести «выборы» в Крыму

15.02.2020, 14:12, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму», который в 2014 году стал российским регионом по итогам референдума о статусе автономии.

«Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму», – приводит его слова ТАСС.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.