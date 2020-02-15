Норвегия опередила Россию в медальном зачете Олимпиады-2014

15.02.2020, 14:06, Новости дня

Дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил лишила сборную РФ победы в общекомандном зачете на Олимпийских играх 2014 года, которые прошли в Сочи. После пересчета золотых медалей на первое место поднялась сборная Норвегии.

Напомним, что Международный союз биатлонистов лишил Евгения Устюгова золота сочинской Олимпиады после найденного в его пробе запрещенного вещества. Российский спортсмен выиграл в 2014 году эстафету вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым.

Таким образом, у сборной РФ осталось десять наград высшей пробы. У норвежской команды в копилке 11 золотых медалей. Кроме того, канадские спортсмены отодвинули россиян на третье место в общем зачете за счет большего количества серебряных наград.



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