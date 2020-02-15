Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

15.02.2020, 14:06, Новости дня

Замены российским ракетным двигателям РД-180 в США не будет минимум до 2030 года, считают аналитики.

Поиск альтернативы в США начался еще в 2015 году после ответа Москвы на антироссийские санкции Вашингтона, говорится в докладе, подготовленном для Конгресса. Однако нужные показатели эффективности удастся воспроизвести гораздо позднее 2030 года.

РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas для стратегически важных запусков, передает РИА Новости.

National Interest писал, что по закону ВВС США должны отказаться от РД-180. Но до 2024 года этого ждать не стоит



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