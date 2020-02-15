Макрон предложил России Европу вместо Китая

15.02.2020, 14:06, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Европу "наиболее реальным партнером" для России. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Макрон отметил особенность географического положения нашей страны и добавил, что Европе и РФ необходимы "отношения доверия".

Макрон указал, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и с нашей страной необходимо вести диалог и развивать отношения, несмотря на имеющиеся разногласия. Французский лидер также выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России.

Отмечая роль партнерских отношений Европы и России, Макрон, между тем, выразил мнение, что Китай не пойдет на слишком тесный союз с Россией, хотя западные страны в 2013–14 гг. во время резкой реакции на украинский кризис подталкивали Россию к более тесному сотрудничеству с восточным соседом.

Говоря о санкциях в отношении России, Макрон указал, что они не принесли никакой пользы и ничего не изменили. Не предлагая их отменить, Макрон отметил, что и санкции, и контрсанкции обходятся Европе и РФ слишком дорого.

Французский лидер предложил два сценария развития событий: по первому Европа по-прежнему питает недоверие к РФ (однако у него немного сторонников в ЕС), по второму пути развития отношений Европа идет на развитие стратегического диалога. Именно вторую версию Макрон назвал "надежным путем".

Ранее о необходимости налаживания отношений с Россией на Мюнхенской конференции говорили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.