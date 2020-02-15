Макрон предложил России Европу вместо Китая

15.02.2020, 14:06, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Европу "наиболее реальным партнером" для России. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Макрон отметил особенность географического положения нашей страны и добавил, что Европе и РФ необходимы "отношения доверия".

Макрон указал, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и с нашей страной необходимо вести диалог и развивать отношения, несмотря на имеющиеся разногласия. Французский лидер также выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России.

Отмечая роль партнерских отношений Европы и России, Макрон, между тем, выразил мнение, что Китай не пойдет на слишком тесный союз с Россией, хотя западные страны в 2013–14 гг. во время резкой реакции на украинский кризис подталкивали Россию к более тесному сотрудничеству с восточным соседом.

Говоря о санкциях в отношении России, Макрон указал, что они не принесли никакой пользы и ничего не изменили. Не предлагая их отменить, Макрон отметил, что и санкции, и контрсанкции обходятся Европе и РФ слишком дорого.

Французский лидер предложил два сценария развития событий: по первому Европа по-прежнему питает недоверие к РФ (однако у него немного сторонников в ЕС), по второму пути развития отношений Европа идет на развитие стратегического диалога. Именно вторую версию Макрон назвал "надежным путем".

Ранее о необходимости налаживания отношений с Россией на Мюнхенской конференции говорили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / «Сговор тоталитарных режимов»: Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

18.12 / «Вперед». Вышел второй трейлер мультфильма с озвучкой Холланда, Прэтта и Спенсер. Видео

13.12 / Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми новогодними елками

05.02 / Дилеры везли товар в сумке с надписью «мешок с наркотиками»: их задержали

03.02 / Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

22.12 / Макрон на фоне протестов отказался от президентской пенсии

10.02 / Соловьев назвал мэра Львова сволочью

10.01 / Иранская ракета российского производства

31.01 / Дебоширка из Домодедова объяснила свой поступок

07.01 / В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика