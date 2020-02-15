Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир

15.02.2020, 14:05, Новости дня

Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку по факту гибели машиниста скоростного поезда «Ласточка» на станции Владимир. Помощник машиниста находится в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что начата проверка по факту произошедшего в «Ласточке», «один человек погиб – машинист, один пострадал, в больнице», передает ТАСС.

Представитель Горьковской железной дороги – филиала РЖД – информацию подтвердила.

По предварительным данным, проверяется версия об отравлении машиниста угарным газом из-за использования обогревателя с бензиновым двигателем, передает РЕН ТВ.

Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир.