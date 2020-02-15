Глава МИД ФРГ назвал условие «полноценного обновления» отношений с Россией

15.02.2020, 14:05, Новости дня

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что реализация Минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.

«Мы хотим диалога с новым правительством [России] по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий. Но условием для полноценного обновления [отношений] остается реализация «Минска», – сказал Маас, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

«Экономика может строить мосты», – добавил он.

Отмечается, что встреча с представителями деловых кругов обеих стран, где Маас и сделал это заявление, прошла на Мюнхенской конференции по безопасности в формате бизнес-завтрака.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции заявил, что НАТО, продолжая политику «сдерживания» и поддерживая санкции против России, надеется на улучшение отношений с Москвой.



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