Samsung Unpacked 2020, Xiaomi Mi10 и отмена MWC: Названы главные события минувшей недели на рынке технологий

15.02.2020, 14:04, Разное

Названы главные события на рынке технологий минувшей недели. Одним из них оказалась отмена технологической выставки MWC, а другими — презентации новинок от корейской и китайской компаний — Xiaomi и Samsung.
Компания Xiaomi продемонстрировала поклонникам свой флагман Mi 10 в индивидуальном порядке. Устройство получило экран диагональю 6,67”. Дисплей создавался в соответствии с технологией AMOLED. В качестве основы для расчетных мощностей используется процессор Snapdragon 865, поддерживающий работу по стандарту 5G. Помимо этого, устройство оснастили продвинутую систему охлаждения, помогающую эффективно рассеивать тепло даже в случае запуска разнообразных требовательных приложений. Селфишот получил матрицу на 20 Mpx, тогда как базовая камера оснащена датчиком на 108 Mpx. В то же время необычная конфигурация модуля в модификации Pro оснащена 10-кратным оптическим и 50-кратный цифровым зумом. Новинка от Xiaomi стала для компании шагом в область премиальных продуктов. Причиной отмены выставки MWC стало распространение коронавируса.

Компания Samsung на уходящей неделе провела показ своих продуктов из серии Galaxy: S20 и S20 Ultra. Максимальная сборка флагманского смартфона оснащена камерой на 108 Mpx. В качестве процессора используется Exynos 990. объём ОЗУ для S20 составит 12 либо 16 Гб в зависимости от модификации, а сама плата выполнена в соответствии со стандартом LPDDR5. Также южнокорейский бренд показал складной девайс Z Flip.

Все эти новинки производители планировали презентовать в рамках выставки MWC, однако ее отменили. Причиной тому послужила эпидемия коронавируса, впервые зарегистрированного на территории Китая.



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