На Алтае мужчина более 3 месяцев хранил труп друга в погребе

15.02.2020, 14:04, Разное

В Республике Алтай местный житель более 3 месяцев хранил тело друга в своем погребе. Об этом сообщают местные новостные издания со ссылкой на представителей регионального главка Следственного комитета России.
Во время расследования правоохранители выяснили, что погибший пришел в гости к приятелю, который проживал вместе с женщиной. Между товарищами во время застолья произошел конфликт, в результате которого хозяин жилища избил гостя. Тем не менее, тот остался переночевать у друга, но наутро скончался.

В итоге, подозреваемый решил спрятать тело погибшего в своем погребе. Труп был найден лишь после 3 месяцев следственных мероприятий. Против задержанного уже возбудили уголовное дело, выяснение всех деталей произошедшего продолжается.



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