Мнение: О невероятной правде про самого скандального разоблачителя

15.02.2020, 14:02, Разное

Спойлер: это не про псевдополитика Алексея navalny Навального с его фильмами про домики для уточек.

Снова всплыл скаральный вопрос, почему внезапно замолчал известный телеграм-канал «Футляр от виолончели», известный своими не фейковыми разоблачениями чиновного ворья в современной нам России. Казалось бы, ответ был дан уже давно: «Футляр» перекупили структуры ФСБ/Кремля/Пригожина, а его создатели то ли томятся в застенках Лубянки, то ли сбежали в Литву с миллионами.

Но не всё так просто, оказывается.

По официальной версии, канал «замолчал» в самом конце января, а в начале февраля распространилась информация, что 27 января силовики пришли домой к администраторам «Футляра», москвичам Александру Гусову (владелец издания ВЕК.ру) и Карло Мачавариани (известная в узких кругах персона), и после обыска и беседы изъяли сим-карту, на которую зарегистрирован скандально популярный рупор. Якобы на Гусова пожаловался некий высокопоставленный российский чиновник, которому, вероятно, не понравилась какая-то публикация. При этом уголовное дело не возбуждалось, произошедшее было названо «профилактическими мероприятиями» и никак не оформлялось.

Впрочем, сам Александр Гусов отрицал как то, что к нему приходили сотрудники ФСБ, так и свою причастность к администрированию «Футляра». Поэтому заинтересованные люди решили, что главную роль сыграли #деньги.

Теперь же – естественно, там же, в Телеграме – появилась новая версия. Якобы идеологом и автором «Футляра» был… отец Всеволод Чаплин.

Да, известно, что о. Всеволод много проводил времени в соцсетях, ценил Интернет, понимал его возможности и был связан с IT-молодёжью. Он также любил провокации, давал жёсткие оценки, смаковал человеческие пороки и ненавидел извращенцев, воров и обманщиков. Сверх того, он ухитрялся быть вхожим в разные круги и субкультуры, не становясь там своим. У о. Всеволода было много последователей-борцов и воинов правды. А в частных разговорах он любил рассказывать о поразившей его на всю жизнь привязанности своего первого наставника, митрополита Питирима «играть на виолончели», отсюда якобы и название.

Отец Всеволод умер 26 января, на следующий день замолчала и виолончель.

Прелесть этой версии в том, что ни подтвердить её, ни убедительно опровергнуть практически невозможно. Хотя такого рода слухи – уже само по себе симптом.

В интересное время нам довелось жить, не правда ли? И если предыдущий период называли «Эпохой большого хапка», то как назовут этот?