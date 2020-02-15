В мире: Украина настраивает Румынию против России

15.02.2020, 13:58, Новости дня

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» РФ в Черноморском регионе. Министры обороны обеих стран обсудили эти перспективы на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Киев договорился о таком же сотрудничестве с Турцией. Насколько услуги Киева могут быть полезны странам НАТО с военно-технической точки зрения и как такие намерения влияют на обстановку в регионе?

Глава минобороны Украины Андрей Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встретился с коллегой из Румынии Николае-Ионелом Чуке и предложил совместно противодействовать российским «угрозам» в Черном море. Общие усилия, отметил министр в своем Telegram-канале, будут «более эффективными».

Загороднюк заявил, что «обе стороны обеспокоены угрожающими действиями РФ в Черном море». В минобороны Украины отметили, что участники переговоров также обеспокоены действиями РФ на Азовском море и «милитаризацией Крыма».

Напомним, РФ не раз подчеркивала, что «скрупулезно соблюдает свои обязательства по соответствующим конвенциям», это касается и акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того, министры обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в регионе и идею Киева о совместных военных учениях. Украина хочет расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса», предназначенного для быстрого реагирования в случае стихийных бедствий в Карпатском регионе. Батальон состоит из военных Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. Общий состав не превышает 700 человек.

Осенью прошлого года Украина договорилась укреплять сотрудничество в военно-морской сфере с Турцией. Поводом к усилению такого взаимодействия Киев называл «угрозы со стороны России». Основной выгодой Украины от такого соглашения называлась возможность обучать своих моряков в учебных заведениях ВМС Турции. Анкара, в свою очередь, регулярно получает от Киева некую информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.

Румыния, как и Турция, входит в НАТО. В феврале прошлого года генсек альясна Йенс Столтенберг сообщил о намерении наращивать в ответ на «нарушение Россией международных норм» военное присутствие в Черном море, которое альянс считает стратегически важным регионом. Предлогом назывался инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских моряков, которые нарушили российскую границу.

В середине января Украина договорилась с НАТО провести в Одессе в начале октября совместные учения «Нерушимая устойчивость – 2020» по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Как отмечал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, учения важны «для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам».

В экспертной среде объясняют активность Киева желанием сблизиться со странами альянса, получить пригласительный билет в НАТО. Однако вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ РФ Петр Святашов считает подобное сотрудничество неэффективным. «Румыния не имеет никакого отношения к Крыму, поэтому она никаким образом не может поддерживать Украину в противостоянии с Россией», – сказал Святашов газете ВЗГЛЯД.

После воссоединения Крыма с Россией Украина потеряла доступ к десяткам своих кораблей. Наиболее подготовленными с технической точки зрения считаются корветы «Тернополь», «Луцк», «Хмельницк», разведывательный корабль «Славутич», десантные корабли «Ольшанский» и «Кировоград». РФ не отрицает украинскую принадлежность всех находящихся в Крыму украинских кораблей, но вопрос их передачи возможен только после прекращения военных действий в Донбассе.

В то же время Святашов отметил, что НАТО без помощи украинцев постоянно ведет наблюдение в Черном море за российским флотом.

«Что может дать НАТО Украина с ее нынешними катерами, которые мы вернули ей после керченских событий? Они недееспособные. Подводных лодок у Киева нет. Украинцы просто будоражат мир, ищут иголку в стоге сена, называют Россию врагом.

Не надо выдумывать врагов, которых в настоящее время нет. Все это чушь», – считает вице-адмирал.

По словам Святашова, Черноморский флот РФ обладает всеми необходимыми средствами для защиты границ страны, Крыма и одноименного моста. По его мнению, Румыния не проявляет никакой активности по отношению к РФ и вряд ли заинтересована обострять с ней отношения из-за Украины. «Средств достаточно для обеспечения безопасности, но вот эти ретивые соседи, которые ищут себе друзей, обливая Россию грязью, просто должны успокоиться», – призвал он.

В свою очередь доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков указывает, что с военно-технической точки зрения ни Украина, ни Румыния не способны противодействовать РФ в Черном море, даже если у них возникнет такое желание. Подобный сценарий возможен в случае прихода к власти в Румынии ярых противников России. «Сейчас такое сотрудничество мало что даст, оно не представляет для РФ каких-либо угроз», – заверил Сивков газету ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, что Бухаресту не с руки обострять отношения с Москвой. «Это чисто демонстративно-политические шаги, направленные на демонстрацию тесного сотрудничества Украины с членами НАТО», – подчеркнул собеседник.

Более того, он убежден, что у Украины нет технических средств для наблюдения за российским флотом. Для этого нужны в том числе средства космической разведки. Также у украинцев нет возможностей для перехвата сообщений с российских субмарин, не говоря уже о способности расшифровать такую информацию. «Украине просто нечем делиться ни с Турцией, ни с Румынией. Это обычные договоренности на бумаге о намерениях», – подытожил Константин Сивков.

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