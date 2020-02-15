Сотрудники оренбургской колонии избили пятерых последователей «Свидетелей Иеговы» , одному сломали ребро

15.02.2020, 13:57, Новости дня

Пятеро последователей «Свидетелей Иеговы» избиты сотрудниками оренбургской ИК-1. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой  на сайт организации.

Речь идет о Феликсе Махаммадиеве, Алексее Буденчуке, Алексее Мирецком, Геннадии Германе и Романе Гридасове.
По информации «Свидетелей Иеговы», сотрудники колонии избили членов организации сразу после того, как их привезли в исправительное учреждение 6 февраля. В оказании медицинской помощи заключенным было отказано.

На Феликса Махаммадиева представители колонии оказывали давление: скорую помощь заключенному было предложено вызвать только после того, как он дал согласие подписать документ, где сообщается, что Махаммадиев получил травмы, «ударившись в туалете».

У Махаммадиева сломано ребро, повреждены легкое и почка. В легкое ему вставили дренаж для отвода жидкости. Другие члены организации были отправлены в штрафной изолятор «по нелепым и ложным обвинениям».

Напомним, массовые преследования «Свидетелей Иеговы» по всей России начались в 2017 году после признания организации экстремистской.

Ранее сообщалось, что в Чите и ее окрестностях прошли массовые обыски в домах «Свидетелей Иеговы». По словам адвоката Артура Ганина, трех человек задержали сразу после обыска, а к его подзащитному  Вадиму Куценко явились ночью, отвезли в лес и пытали электрошокером, чтобы выбить признательные показания.

Ранее The Insider собрал всю информации о преследованиях «Свидетелей Иеговы» в России: Свидетели и оковы. Как преследуют и пытают иеговистов в России



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