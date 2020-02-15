«Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом. Эксперт Вадим Лукашевич: «Не исключено, что „Аэрофлот“ ищет повод не покупать SSJ-100»

15.02.2020, 13:57, Новости дня

Гражданские самолеты Сухого» обратятся в правоохранительные органы и прокуратуру в связи с публикацией видео, на котором неправильно срабатывает надувной трап самолета SSJ-100. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Налицо очередной виток кампании по дискредитации продукции российского авиастроения», — заявили в пресс-службе ГСС, добавив, что на записи «абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель».

«Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно. Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Компания потребует найти автора записи, определить обстоятельства съемки и ее распространения. «Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», — заявили в пресс-службе.

Накануне в пресс-службе сообщили агентству «Москва», что ГСС усилит проверку испытаний в связи с публикацией видео. «Это не носит системный характер, а является единичным случаем. Тем не менее, в компании отнеслись к этому видео с наивысшей степенью ответственности. Проводится проверка соблюдения всех алгоритмов, и будут усилены меры в зоне ответственности производителя, чтобы искоренить даже единичные случаи», — заявили в пресс-службе ГСС.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич опубликовавший видео на своей странице в Facebook, в разговоре с The Insider выразил недоумение в связи с намерением компании обратиться в прокуратуру. «Первая реакция была совершенно правильной. В компании заявили, что все проверят. Потом, вероятно, вмешалось начальство и потребовало другой реакции. Но при чем тут прокуратура? На самолете очень хорошо виден бортовой номер — это самолет „Аэрофлота“. И здесь непонятно, почему молчит „Аэрофлот“», — сказал Лукашевич.

По его словам, на видеозаписи отчетливо видно, что выпуск трапа был не случайным. «Идет съемка. Кто-то начинает снимать, когда дверь закрыта, в иллюминаторе видно, что там кто-то ходит и что-то делает. Мои источники говорят, что это была полевая проверка, проведенная по просьбе ГСС. Причем проводилась она не один раз. Теперь же ГСС утверждает, что никакой проверки не было», — рассказал Лукашевич.

Он напомнил, что «Аэрофлот» должен был подписать контракт на покупку 50 новых «суперджетов». «Очевидно, что „Аэрофлот“ не хочет подписывать этот контракт. Компания очень не хотела связываться с SSJ после аварии 5 мая 2019 года в Шереметьево. И я могу предположить, хоть это и некая конспирологическая версия, что „Аэрофлоту“ нужны были некие причины. Просто так отказаться „Аэрофлот“ не может, потому что это государственная компания. И я могу допустить, что „Аэрофлот“ сам имитирует такую ситуацию, как самострел на фронте, и запускает ее в публичное пространство», — предположил Лукашевич.

По его словам, на закрытых авиационных форумах изначально обсуждалась версия о том, что запись является провокацией, которую устроил некий техник, работавший в «Аэрофлоте» последний день и решивший «напакостить». «Но не имеет значения, кто это сделал. Неважно, кто это сделал. Кто бы ни выпустил трап, он должен выпуститься правильно. Мы же видим, что трап не сработал», — заключил эксперт.