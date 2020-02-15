Генпрокуратура: Нидерланды уклоняются от всестороннего расследования катастрофы MH17

15.02.2020, 9:57, Новости дня

Отказ Нидерландов в проведении суда над гражданами РФ по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году на территории России является уклонением от проведения всестороннего расследования катастрофы. Как передает «Интерфакс», об этом заявили Генпрокуратуре РФ.

«Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», — сказали в пресс-службе ведомства.

13 февраля Нидерланды отклонили предложение Москвы судить в России трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Об этом министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил в письме парламенту страны.

По словам Грапперхауса, такое предложение от Москвы поступило в октябре прошлого года. Министр подчеркнул, что Нидерланды не рассматривают такую возможность. Он не уточнил, от кого именно поступил запрос.

3 февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинг. Международная следственная группа подозревает в причастности к крушению MH17 Олега Пулатова (по кличке Гюрза), Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского (по кличке Хмурый) и Леонида Харченко (по кличке Крот). По версии следствия, все они имели отношение к транспортировке в Донбасс ЗРК «Бук», из которой был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Напомним, совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.