Помпео сообщил, что США выделят Европе $1 млрд для уменьшения энергетической зависимости от РФ

15.02.2020, 13:54, Новости дня

Власти США предлагают выделить $1 млрд странам Восточной Европы для уменьшения их энергетической зависимости от России. Об этом 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Его речь транслировала «DW на русском».

«Через наш комитет по международному развитию мы предлагаем выделить $1 млрд для Восточной и Центральной Европы в рамках «Инициативы трех морей», чтобы стимулировать приток частных инвестиций в энергетический сектор», – сказал Помпео.

Он призвал друзей и союзников США не верить уверениям Москвы о том, что газопровод «Северный поток – 2» является «чисто экономическим проектом».

Шаги по поддержке энергобезопасности Восточной Европы не исчерпываются финансовыми вливаниями, подчеркнул глава Госдепа. Он напомнил о предоставлении Украине оружия для отражения российской агрессии и помощи странам Балтии, испытывающим кибератаки со стороны РФ.

«Инициатива трех морей» объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

В бюджетных предложениях на 2021 финансовый год, которые 10 февраля обнародовал президент США Дональд Трамп, есть пункт о выделении $700 млн странам Европы, Евразии и Центральной Азии для устранения слабостей в макроэкономической сфере, которые пытается использовать правительство России, например, зависимости от поставок энергии.