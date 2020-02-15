Терлюга первой в истории Украины выиграла олимпийскую лицензию с каратэ

15.02.2020, 13:42, Новости дня

Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила лицензию на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в столице Японии Токио, пишет ресурс Tribuna.com.

Терлюга вышла в финал Премьер-лиги Karate1 2020 года, который проходит в Дубае. А ее главная конкурентка в борьбе за олимпийскую лицензию завершила борьбу в полуфинале.

Поскольку каратэ впервые представлено в олимпийской программе на Олимпиаде 2020 года, Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.

В финале турнира в Дубае украинская каратистка встретится с представительницей Египта Яссмин Аттиа.