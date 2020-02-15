15.02.2020, 13:37, Новости дня

Нидерланды уклонились от проведения всестороннего расследования крушения малайзийского Boeing на Украине, отказавшись судить подозреваемых в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении на сайте надзорного ведомства говорится, что в октябре 2019 года российская сторона официально обратилась в министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов с просьбой о передаче материалов для осуществления уголовного преследования трех граждан России, подозреваемых Совместной следственной группой (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) в причастности к крушению воздушного судна.

В случае удовлетворения запроса указанные лица должны были бы предстать перед следствием и судом в РФ и, при условии их осуждения, понести наказание, пояснили в Генпрокуратуре.

«К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы», – говорится в сообщении, стало известно ранее в феврале.

«Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Официальная следственная группа обвиняет в причастности к крушению Boeing Россию, однако в российском МИД заметили, что вердикт следствия был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат.

Малайзия также осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.

Примечательно, что в следственную группу допустили Украину, являющуюся заинтересованной стороной в этом деле, но не взяли Россию и ее материалы, которые могли помочь в установлении истинных виновников крушения.