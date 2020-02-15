Улыбки и слезы: «Лёд 2» никого не оставляет равнодушным

15.02.2020, 13:30, Новости дня

В прокат вышла долгожданная вторая часть фильма "Лёд" — продолжение мелодрамы о большом спорте и искренней любви.

Это стало полной неожиданностью и почти волшебством – герои, за судьбой которых зрители следили и переживали все два часа фильма, на финальных титрах живьем появились в зале. Александр Петров, Надежда Михалкова и совсем юная кинозвезда Вита Корниенко, а еще продюсер картины Федор Бондарчук в первый день широкого проката фильма "Лёд 2" пришли в самый обычный московский кинотеатр и удивили публику.

"Они были настолько счастливы, когда мы зашли в зал! Они были просто в полнейшем шоке. И я тоже!" – делится своими впечатлениями Виталия Корниенко.

Смокинг, галстуки-бабочки и вечерние наряды были на светской премьере, которая проходила в знаменитом московском "Октябре" несколько дней назад. Правда, тогда увидеть картину целиком у зрителей так и не вышло – пожарная сигнализация прервала сеанс. И теперь звезды – уже в толстовках и кроссовках – пришли досмотреть картину вместе с семьями и рядовыми зрителями.

"Конечно я не мог не досмотреть этот фильм, поэтому я здесь!" – говорит актер и телеведущий Игорь Верник.

Актриса Юлия Пересильд, также не досмотревшая фильм на официальной премьере, отмечает, что во время второго просмотра многие вещи смотрелись по-другому. "Это значит, что это кино, которое можно смотреть по нескольку раз", – считает она.

"Лёд 2" – не просто кино для влюбленных. А еще и кино для влюбленных в кино – только за первые сутки показа фильм собрал почти 200 миллионов рублей и почти миллион зрителей в кинотеатрах.

Романтическая история любви хоккеиста и фигуристки теперь имеет продолжение. Но в новой части создатели пошли куда дальше, рассказав и еще об отношения отца и дочери. С сеансов публика выходит в слезах и с улыбками. Трогательный фильм о преодолении, любви и стремлении ко льду никого не оставляет равнодушным

Прокат фильма "Лёд 2" только начался, но кинотеатры уже рекомендуют бронировать билеты заранее – в залах аншлаги. По кассовым сборам у второго "Льда" лучший старт в истории современного российского кинематографа.



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