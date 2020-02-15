«Нужна молодая кровь»: Александр Ширвиндт хочет уйти с поста руководителя Театра Сатиры

15.02.2020, 13:30, Разное

Сергей Газаров может стать новым главой Театра Сатиры в Москве. Режиссер рассматривается как одна из кандидатур, которая сменит на соответствующей позиции Александра Ширвиндта, задумавшегося об уходе на отдых.

Соответствующая информация была распространена интернет-изданиями со ссылкой на департамент культуры Москвы. Накануне Александр Ширвиндт во время общения с журналистами пояснил об уходе с позиции художественного руководителя Театра Сатиры. Артист занимал эту должность с 2000 года. Знаменитость достаточно давно задумывался об отдыхе «с удочкой в кустах» и считает себя старым для такого поста. Театру, по мнению звезды, требуется «молодая кровь». При этом сам Ширвиндт не намерен назначать конкретного преемника.

Сергей Газаров работал в театре Современник. В период 1986-1991 года он трудился в составе труппы, возглавляемой Олегом Табаковым. Его дебют в кинематографе состоялся в 1989 году, когда была выпущена мелодрама «Крейзи».