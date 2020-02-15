«Нужна молодая кровь»: Александр Ширвиндт хочет уйти с поста руководителя Театра Сатиры

15.02.2020, 13:30, Разное

Сергей Газаров может стать новым главой Театра Сатиры в Москве. Режиссер рассматривается как одна из кандидатур, которая сменит на соответствующей позиции Александра Ширвиндта, задумавшегося об уходе на отдых.
Соответствующая информация была распространена интернет-изданиями со ссылкой на департамент культуры Москвы. Накануне Александр Ширвиндт во время общения с журналистами пояснил об уходе с позиции художественного руководителя Театра Сатиры. Артист занимал эту должность с 2000 года. Знаменитость достаточно давно задумывался об отдыхе «с удочкой в кустах» и считает себя старым для такого поста. Театру, по мнению звезды, требуется «молодая кровь». При этом сам Ширвиндт не намерен назначать конкретного преемника.

Сергей Газаров работал в театре Современник. В период 1986-1991 года он трудился в составе труппы, возглавляемой Олегом Табаковым. Его дебют в кинематографе состоялся в 1989 году, когда была выпущена мелодрама «Крейзи».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / После излечения от коронавируса китаянка рассказала об опасной болезни

02.12 / Мнение: «Порой относятся, как к собаке». Боливиец о жизни в Москве

15.01 / Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав из-за песни Димы Билана

29.12 / Наука: Когда плакать полезно: новое в диагностике болезни Паркинсона

27.01 / Новый потенциально опасный астероид приближается к Земле

05.02 / Личное: Как поссорились лидерки мнения

21.01 / «Мой компас земной»: Батрутдинов трогательно поздравил Бузову с днем рождения

05.02 / Диана Арбенина объяснила детям, почему она не живет с их отцом

04.01 / В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней падчерицы

19.12 / «Настораживает»: Путин оценил выходку Зеленского после переговоров в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика