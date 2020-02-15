Nokia планирует выпустить первый кнопочный телефон на ОС Android

15.02.2020, 13:30, Новости дня

Известная компания Nokia может продемонстрировать новый кнопочный телефон, который получит поддержку ОС Android.

Следует отметить, что на указанной платформе до сих пор не было выпущено ни одного подобного устройства. Официальный дебют мог пройти в рамках выставки Mobile World Congress 2020, однако существенно отразилась на переносе сроков ситуация с эпидемией в Китае. Также специалисты напомним, что известный бренд также намерен продемонстрировать публике новый смартфон Nokia 10 и фирменные умные часы.

Производитель пока не называет точную дату премьеры, однако есть предположения, что новинки официально представят в рамках специального мероприятия. Точные характеристики устройств также удерживаются в тайне от публики до официального выхода.



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