После Мааса Лавров встретился со Столтенбергом

15.02.2020, 13:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с коллегами из Германии и Того. Встречи прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе рабочего завтрака с представителями российских и немецких деловых кругов, в котором участвовали Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас, обсуждались экономические вопросы российско-германских отношений, прежде всего развитие инвестиционных и производственных связей, создание экспортных возможностей на рынках третьих стран.

По сообщению МИД России, на мероприятии были в положительном ключе отмечены усилия российского правительства по формированию в нашей стране благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.

Уделялось особое внимание проектам в сфере энергетики — в частности, продолжению строительства газопровода "Северный поток – 2", — и вопросам развития диалога между ЕАЭС и ЕС с перспективой создания условий для формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

Лавров и Маас совместно анонсировали проведение в 2020-2022 годах перекрестного российско-германского Года экономики и устойчивого развития по завершении проводимого в 2018-2020 годах Года научно-образовательных партнерств.

После рабочего завтрака с представителями деловых кругов состоялась двусторонняя встреча Сергей Лаврова и Хайко Мааса. Министры уделили особое внимание урегулированию ливийского конфликта с акцентом на деэскалации обстановки в Идлибе, выстраиванию работы в рамках "нормандского формата" по урегулированию конфликта на востоке Украины на основе решений саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

По словам Хайко Мааса, ситуацию в сирийском Идлибе он также обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. От российской стороны ждут воздействия на президента Сирии Башара Асада: есть опасение большой гуманитарной катастрофы в Идлибе, если там не прекратятся бои. Сергей Лавров ранее заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба, передает РИА Новости.

На встрече Лаврова с главой МИД Того Робером Дюссэ министры говорили об активизации двустороннего сотрудничества, продолжении взаимодействия и координации позиций Москвы и Ломе на площадке ООН и в рамках других международных форумов. Речь также шла о созвучности подходов двух государств по вопросам формирования справедливого миропорядка при центральной роли ООН, обеспечения верховенства международного права, глобальной и региональной безопасности.

Также на полях Мюнхенской конференции Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После обмена рукопожатиями встреча продолжилась в закрытом формате.