Мнение: Почему люди хорошо работают

15.02.2020, 13:26, Разное

Денис Семёнов рассказал историю про хорошего тренера. Довольно типичная ситуация — тренер мог бы сфилонить, сделать работу спустя рукава, но выполнил её хорошо, на совесть. Денис полагает, что слово «совесть» тут ключевое, так как именно оно побуждает многих подходить к своей работе ответственно:

https://www.facebook.com/semenov.den/posts/3487739057965598

Лично я люблю людей с совестью и предпочитаю общаться с теми, кто не обделён этим важным качеством. Тем не менее опыт показывает, что излишне совестливый человек — далеко не всегда хороший работник. Совесть у всех разная, и некоторых она подталкивает на откровенно аморальные поступки. Вот история, которую Дэн Кеннеди приводит в книге «Жёсткий менеджмент», и которую, увы, я наблюдал в различных вариациях много раз:

Владелец крупной аудиторской фирмы разработал и начал проводить обширную промокампанию с выдачей подарков. Когда новый клиент обращался за расчетом налогов, ему предлагалось выбрать себе один из подарков: набор кухонных ножей, большую кожаную сумку, браслет с фианитами или хорошенький маленький фотоаппарат. На каждом подарке был ценник, и стоили они от 50 до 99 долларов. А еще среди клиентов разыгрывалась путевка в Лас-Вегас, где всегда можно весело спустить возвращенные налоги. На маркетинговом жаргоне это зовется «существенный бонус». Так или иначе, владелец компании потратил массу своего драгоценного времени на планирование этой акции, написание текстов для рекламы, придумывание флаеров, размещение объявлений и проведение почтовой рассылки (инвестиция номер 1). Затем он потратил около 10 000 долларов на закупку рекламных площадей, полиграфию и почтовые расходы (инвестиция номер 2).

Также на две недели проведения акции он нанял дополнительных работников (инвестиция номер 3).

Однажды он зашел в собственный кабинет с черного хода, незамеченный секретаршей, и подслушал, что она говорила новому клиенту, который пришел с купонами акции:

– Ну, вы же понимаете, что это все разводка? Мой босс покупает это барахло за бесценок на какой-то распродаже, к тому же вы все равно платите за этот подарок, потому что наши услуги гораздо дороже, чем у тех же H&R Block. А поездку в Лас-Вегас, могу спорить, выиграет какой-нибудь его родственник.

И клиент пошел восвояси.

Навряд ли секретарь хотела отомстить или навредить своему боссу. Скорее всего, в ней просто говорила совесть. А совесть — это такая удобная штука, которая позволяет легко оправдывать собственные гнусности высшей целью. Снять с конвейера консервную банку и нагадить в неё за вознаграждение в 50 рублей — плохой поступок. Сделать то же самое во имя борьбы с «проклятым советским режимом», который во время голода 1930-х годов экспортирует консервы за рубеж — благородное дело.

Уточню: я не оправдываю сейчас тех несчастных, которые признались в том, что оскверняли консервные банки, и я не обвиняю их. Я даже не знаю, можем ли мы доверять материалам того уголовного дела, так как оно строится только на признании рабочих: ни одна консервная банка с «сюрпризом», насколько я знаю, так и не была найдена следователями. Вместе с тем вполне очевидно, что если рабочие и вправду виновны в том, в чём признались, то у них было достаточно причин считать себя героями, а не вредителями, так как они были уверены, будто поступают по совести.

Совесть — ненадёжный компас. Сегодня она побуждает гаишника отказаться от взятки, а завтра она же прикажет ему отпустить лихача, который сел пьяным за руль, чтобы отвезти раненого котёнка к ветеринару. Сегодня совесть заставляет рабочего отработать полторы смены, чтобы не подвести коллектив, а завтра она же прикажет ему украсть моток проволоки, чтобы бесплатно починить сушилку старушке-соседке.

Хоть наличие совести и отличает человека от большинства животных, однако хороший человек — это ещё не профессия. Если мы посмотрим на людей, добившихся успеха в своём деле, мы увидим, что их объединяет не какая-то необычайная совестливость, а… профессиональная гордость.

Когда столяр делает тумбочку, он, теоретически, может накручивать себя тем, что тумбочку продадут в школу, где добрые учителя будут класть в неё мудрые учебники, из-за чего, дескать, тумбочку надо сделать качественно, дабы ласковые руки педагогов не пострадали от защемлений и заноз. На практике эти глупые построения если и будут работать, то разве что в какой-то небольшой доле заказов.

Куда как надёжнее сработает профессиональная гордость столяра, считающего себя хорошим мастером, который делает только качественные вещи.

«Давай вот тут схалтурим, проигнорируем вот этот дефект, всё равно никто не заметит», — скажет мастеру его лень. Совесть согласится: «Лень права, рабочий день на исходе, тебе надо спешить домой, чтобы поцеловать красавицу-жену. Твои семейные обязанности важнее, нежели какая-то дурацкая табуретка». Профессиональная гордость возразит: «Я хороший столяр, и я делаю только качественные вещи. Я перестану себя уважать, если разрешу себе сдать на склад дефектную табуретку просто потому, что я устал и тороплюсь домой».

Если бы у секретаря из истории Дэна Кеннеди была профессиональная гордость, она не стала бы торпедировать маркетинговую акцию своего босса — профессионалы так не поступают. Когда профессиональная гордость есть у гаишника, он не отпускает пьяных водителей ни за взятку, ни из ложного чувства доброты.

Бизнесмен с профессиональной гордостью не будет ни экономить на продуктах для своей шавермы, ни жульничать с оплатой счетов — просто потому, что ему важно считать себя профессионалом, иметь возможность смотреть по утрам в зеркало с уважением. Совестливому врачу я без колебаний предпочту врача с профессиональной гордостью: такой врач просто лечит пациентов, а не делит их на сорта по принципу «вот этот достоин хорошего лечения, а этот нет».

Есть хорошая поговорка: «делай хорошо, плохо само получится». Профессионалы следуют обычно этому правилу, и оно срабатывает гораздо надёжнее, нежели зыбкие рассуждения о моральных устоях или личной выгоде.

Жадный человек, расчётливый человек, совестливый человек каждый раз принимают решение — стоит им напрягаться, вытачивая очередную деталь, или нет. Профессионал не колеблется — он всегда делает хорошо, так как считает себя профессионалом.