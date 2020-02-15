Помпео пожаловался на кампанию РФ по «дезинформации» Запада

15.02.2020, 13:26, Новости дня

Россия «проводит кампанию по дезинформации», стремясь рассорить западные страны, считает госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия проводит кампанию по дезинформации, пытается посеять раздор среди наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

Одновременно Помпео снова обвинил Россию в якобы имевших место нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что именно они привели к выходу Вашингтона из договора.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. РФ предлагала ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, однако в НАТО «не увидели смысла» в предложении Москвы.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

06.02 / Украинского дипломата в Молдавии заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

24.01 / Granma — «злой американский великан» угрожает Карибскому бассейну

14.02 / Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

02.12 / На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия

05.02 / Новый российский Volkswagen Polo почти стал «близнецом» Skoda Rapid

26.01 / На Украине рассказали о недовольстве Парижа Зеленским

20.12 / Гаджеты: Гиперскутер Dragonfly сможет соперничать с автомобилем

06.12 / В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

09.02 / Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика