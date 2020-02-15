Помпео пожаловался на кампанию РФ по «дезинформации» Запада

15.02.2020, 13:26, Новости дня

Россия «проводит кампанию по дезинформации», стремясь рассорить западные страны, считает госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия проводит кампанию по дезинформации, пытается посеять раздор среди наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

Одновременно Помпео снова обвинил Россию в якобы имевших место нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что именно они привели к выходу Вашингтона из договора.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. РФ предлагала ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, однако в НАТО «не увидели смысла» в предложении Москвы.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет.